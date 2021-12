PM Awas Yojana Latest Update: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) को जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी. इसके तहत इसे मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई है. कैबिनेट बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में सभी को आवास सुनिश्चित किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी. इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किये गए हैं.Also Read - PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के नियमों में सरकार ने किया बदलाव, जानिए- नियमों में क्या हुआ परिवर्तन?

Union Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin scheme till March 2024. This will help achieve the target of 2.95 crore pucca houses with basic amenities in rural India: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/TuaJh1KPeh

