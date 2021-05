PM CARES Fund, PM CARES, DRDO, Coronavirus, covid-19, News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) ने डीआरडीओ (DRDO) ऑक्‍सीकेयर सिस्‍टम की 1,50,000 यूनिट की खरीदारी के लिए 322.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. यह ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है जो सेंसर्ड SpO2 स्तरों के आधार पर मरीजों को दिया जाता है. डीआरडीओ ने बताया, यह एक SpO2 आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, जो ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है जो सेंसरों वाले SpO2 स्तरों के आधार पर मरीजों को दिया जाता है. Also Read - लगातार दूसरे दिन देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई

इस मंजूरी के तहत, 1,00,000 मैनुअल और 50,000 ऑटोमैटिक ऑक्सीकेयर सिस्टम के साथ-साथ गैर-रिब्रेथर मास्क की खरीद की जा रही है. Also Read - COVID-19: महामारी में राहत की जगह बने धर्मस्‍थल, मस्जिद में बना क्‍वारंटीन सेंटर

बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक, विभिन्न देशों से मदद के रुप में 9200 ऑक्सीजन सांद्रक, 5243 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5913 वेंटिलेटर, बीपैप मशीनें और रेमडेसिविर की 3.44 लाख शीशियां मिली हैं. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिकित्सकीय सामग्री आवंटित कर खेप भेज दी गई है. Also Read - Centre vs Delhi Govt ON Vaccine: डिप्‍टी CM सिसोदिया बोले- दिल्‍ली में 100 वैक्‍सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े

