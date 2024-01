PM मोदी ने भूटान चुनाव में जीत दर्ज करने पर PDP और पूर्व प्रधानमंत्री तोबगे को दी बधाई, जानें ट्वीट कर क्या कहा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भूटान के संसदीय चुनाव में जीत दर्ज करने पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) को बधाई दी. भूटान में मंगलवार को हुए संसदीय चुनाव में तोबगे के नेतृत्व वाली PDP ने सबसे अधिक सीटें जीतीं हैं और वह नयी सरकार बनाएगी. राष्ट्रीय प्रसारक, भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक PDP ने 47 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 30 सीट जीती हैं, जबकि भूटान टेंड्रेल पार्टी को 17 सीटें मिली हैं.

Heartiest congratulations to my friend @tsheringtobgay and the People’s Democratic Party for winning the parliamentary elections in Bhutan. Look forward to working together again to further strengthen our unique ties of friendship and cooperation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2024