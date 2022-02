Webinar on PM Gati Shakti: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति पर वेबिनार (Webinar on PM Gati Shakti) के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति को निश्चित कर दिया है. अवसंरचना पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में असाधारण योगदान देगी. इस बजट के माध्यम से रोजगार की असीम संभावनाएं बनेंगी.Also Read - UP Polls 2022: पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, 'काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई लेकिन...'

पीएम गति शक्ति वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा. वर्तमान में हमारी सरकार अवसंरचना के विकास पर कार्य कर रही है. इस कड़ी में पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है. पीएम मोदी का कहना है कि आमतौर पर हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अवसंरचना का विकास करते हैं. चाहे रेलवे का काम हो या सड़क का काम दोनों के बीच टकराव रहता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग विभागों के पास विकास की परियोजनाओं को लेकर उचित जानकारी नहीं होती है.