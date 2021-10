हैदराबाद : एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर पाकिस्तान (Pakistan), चीन (China) और पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Prices) के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमला बोला है. उन्होंने हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री दो चीजों पर जबान ही नहीं खोलते, बाकी सब चीजों पर बोलते होंगे.Also Read - राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM नरेंद्र मोदी ने ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दीं

जैसे ही ओवैसी ने कहा, 'पेट्रोल 100 रुपये हो गया वैसे ही सभा से बहुत से लोगों के बोलने की आवाजें आने लगीं. फिर उन्होंने कहा, डीजल 70 हो गया. भारत के प्रधानमंत्री पेट्रोल पर कुछ बोलते ही नहीं. डीजल पर कुछ बोलते ही नहीं. कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते. सेंचुरी हो गई पेट्रोल-डीजल की, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मित्रो फिक्र मत करो.'

ओवैसी ने चीन की घुसपैठ पर बोलते हुए कहा, 'चीन हमारे घर में घुसकर बैठ गया. जब पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला किया था तो मोदी ने कहा था हम घर में घुसकर मारेंगे, हमने कहा मारो घुसकर. मगर अब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, वे कुछ नहीं कर रहे.' उन्होंने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के तमाम उन इलाकों के नाम लिए, जहां चीन अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता है और कहा कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते.

ओवैसी ने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते हैं. ऐसा लगता है कभी-कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, कहीं… हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हमारी फौज के 9 बहादुर सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया-पाकिस्तान का टी20 होगा.’ वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की बात कह रहे थे. उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी जी क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है. आज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और आप टी20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय लोगों की जानों से टी20 खेल रहा है.’

इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा, ‘बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है. टार्गेटिड किलिंग हो रही है, आईबी क्या कर रही है, गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं. इंटेलिजेंस कश्मीर में क्या कर रहा है. हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे. पाकिस्तान के पास से आतंकवादी आ रहे हैं, ये कौन सा सीजफायर आपने एलओसी पर किया है कि अब ड्रोन से हथियार आ रहे हैं. क्यों किया आपने ऐसा सीजफायर.’

#WATCH | PM Modi never speaks on 2 things — rise in petrol and diesel prices & China sitting in our territory in Ladakh. PM is afraid of speaking on China. Our 9 soldiers died (in J&K) & on Oct 24 India-Pakistan T20 match will happen: AIMIM chief Asaduddin Owaisi, in Hyderabad pic.twitter.com/Q0AabFZ0BU

— ANI (@ANI) October 19, 2021