  • Hindi
  • India Hindi
  • Pm Kisan Nidhi 22nd Installment To Be Released Today 13 March By Prime Minister Narendra Modi Check Your Name In List

PM Kisan Nidhi: करोड़ों किसानों को आज मिलेगी बड़ी राहत, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त होगी जारी, ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम

Kisan samman nidhi: इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं.

Published date india.com Published: March 13, 2026 10:02 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

PM Kisan 22nd instalment: देश के करोड़ों किसानों को आज एक बड़ी राहत मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री असम से देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. अब तक जारी 21 किस्तों में देश के किसानों को  4 लाख 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा चुकी है. ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं.

कैसे चेक करें लिस्ट में नाम?

जो किसान यह जानना चाहते हैं कि उन्हें 22वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये का भुगतान मिलेगा या नहीं, वे PM-KISAN की ताजा लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं. लिस्ट में नाम चेक करने के लिए किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. किसान अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे-बैठे न सिर्फ अपना नाम देख सकते हैं, बल्कि अपने गांव के सभी लाभार्थियों की पूरी सूची भी देख सकते हैं.

PM-KISAN लाभार्थी सूची देखने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, “Beneficiary List” (लाभार्थी सूची) विकल्प पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना राज्य, जिला और तहसील चुनना होगा.

इसके बाद, ड्रॉपडाउन मेनू से अपना ब्लॉक और गांव चुनें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सूची देखने के लिए “Get Report” पर क्लिक करें.

आपके गांव के लाभार्थियों की नवीनतम सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.

यदि आपका नाम सूची में है, तो आपको 22वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में प्राप्त होंगे.

क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी चीज़ें खरीदने में मदद करना है. फसलों की सही देखभाल करने के लिए किसानों को कर्ज न लेना पड़े इसलिए सरकार उनके खाते में सीधे 2,000 ट्रांसफर करती है. इस योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में जारी की गई थी.  इस किस्त के दौरान, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला और 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई.

PM-KISAN के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार, इस योजना ने 24 फरवरी 2026 को अपने सात साल पूरे कर लिए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि इस सीधी आर्थिक मदद से कृषि निवेश में वृद्धि हुई है और किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.