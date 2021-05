PM-Kisan Samman Latest News: बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही ममता बनर्जी ऐक्शन में आ गईं. उन्होंने राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लगा दी हैं. इन सबके बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को खत लिखकर पीएम-किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तय फंड जारी करने की अपील की है. ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भेजे पत्र में लिखा, ‘संबंधित मंत्रालय से किसान सम्मान निधि की बकाया राशि जारी करने की सलाह दें और 21.79 लाख किसानों का डेटाबेस साझा करें. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: किसानों के लिए आई खुशखबरी! 10 मई तक खाते में आएंगे 2,000 रुपये; जल्दी से स्टेटस करें चेक

उधर, खबर है कि पीएम किसान सम्मान के लिए रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 10 मई तक 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. अगले हफ्ते से किसानों के खाते में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यह पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 8th Installment Date) होगी. हालांकि, इस किस्त के आने में पहले ही काफी देर हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यह राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाने वाली है. Also Read - Bengal Lockdown Update: बंगाल में लोकल ट्रेन सेवाओं पर ब्रेक- शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, रेस्तरां भी बंद, जानें क्या-क्या लगी पाबंदियां...

नए वित्त वर्ष के शुरुआत की पहली किस्त आमतौर पर 20 अप्रैल के आसपास आ जाती थी, लेकिन इस बार काफी देर हो चुकी है. लेकिन सरकार जल्द ही आपके खाते में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है. इस स्कीम के तहत सरकार हर साल किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए उन्हें साल भर में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है, जो साल में तीन किस्तों में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. Also Read - New Corona Guidelines for West Bengal: चुनाव खत्म, एक्शन में लौटीं ममता बनर्जी, बंगाल में सख्त पाबंदियां लागू

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Narendra Modi, requesting him to "advise the concerned Ministry to release the due fund to the eligible farmers (under PM-Kisan scheme) and share the database of the 21.79 lakh farmers." pic.twitter.com/nkIBmhfBfN

