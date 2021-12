PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. किसानों के खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त 1 जनवरी को आएगी. PMO की तरफ से बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त (Kisan Samman 10th Installment) 1 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे. पीएमओ की तरफ बताया गया कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी. बता दें कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाली 10वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि देश में गेहूं की बोआई-सिंचाई चल रही है. कहीं पर खाद भी डालने का काम शुरू हो गया है. ऐसे में किसानों को पैसों की खास जरूरत है.Also Read - PM मोदी के कानपुर दौरे के दौरान हंगामा करने की साजिश रचने की FIR दर्ज, सपा के 4 कार्यकर्ता, 4 फरार

This will enable the transfer of an amount of more than Rs. 20,000 crore to more than 10 crore beneficiary farmer families: PMO

