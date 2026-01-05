Hindi India Hindi

Pm Kisan Samman Nidhi 22th Installment Update Unique Farmer Id Card Is Now Mandatory For Kisan Samman Nidhi Beneficiary Here Is All Details

PM Kisan Yojana: किसान सम्मान का लाभ लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट, जरूरी हुआ यह कार्ड- नहीं तो अटक जाएगी 22वीं किस्त!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ लेने वाले किसानों के लिए 'यूनिक फार्मर आईडी' (Unique farmer ID) अनिवार्य कर दिया है.

PM Kisan Samman Nidhi 22th Installment Update

PM Kisan Samman Nidhi 22th Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राहत भरी खबर आई है. इस साल सरकार की योजना लगातार तीन किस्त जारी करने की है. इसका मतलब 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के खाते में आएगा. हालांकि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है. सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ‘यूनिक फार्मर आईडी’ अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब अगर आपके पास ‘यूनिक फॉर्मर आईडी’ नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिले सकेगा. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जिन-जिन किसानों के पास ‘फार्मर आईडी’ नहीं होगी उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है.

फार्मर आईडी क्यों है जरूरी?

सरकार ने PM किसान योजना के लिए एक ‘यूनिक किसान आईडी’ को जरूरी कर दिया है. यह किसान के लिए एक डिजिटल पहचान की तरह काम करती है. इसमें किसान की जमीन, उगाई जाने वाली फसलें, खेती से जुड़ी जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी होती है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि योजना का फायदा सिर्फ असली और योग्य किसानों तक ही पहुचे और धोखेबाज लाभार्थियों को रोका जा सके.

किसान या फार्मर आईडी के फायदे?

किसान ID होने से किसानों को कई फायदे भी मिलते हैं. उन्हें खाद और बीज पर सब्सिडी सही समय पर मिलती है. साथ ही फसल बीमा का क्लेम करना आसान हो जाता है. इसके अलावा अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती.वहीं, भविष्य की योजनाओं का फायदा भी इसी एक आईडी से मिलेगा.

फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या जरूरी?

किसान या फार्मर ID कार्ड पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है. साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है. इसके अलावा, खसरा या जमाबंदी (जमीन के रिकॉर्ड) जैसे जमीन से जुड़े दस्तावेज भी चाहिए. कुछ राज्यों में राशन कार्ड या फैमिली ID की भी जरूरत पड़ सकती है. सरकार किसानों की सुविधा के लिए किसान ID आसानी से जारी करने के लिए पंचायत लेवल पर कैंप भी लगा रही है.

कैसे बनेगा फार्मर आईडी कार्ड? (How to Obtain a Farmer ID)

फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए जो किसान ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे अपने राज्य के ‘AgriStack’ या संबंधित एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं. E-KYC आधार के ज़रिए पूरा करना होगा. इसके बाद, जमीन और परिवार से जुड़ी जानकारी डालनी होगी. जब सारी जानकारी वेरिफाई हो जाएगी, तो संबंधित विभाग जांच करेगा और फिर एक यूनिक किसान ID जारी की जाएगी. अगर किसी किसान के पास अलग-अलग जगहों पर खेती की जमीन है तो सभी खेतों की डिटेल्स एक ही ID के तहत शामिल करना जरूरी है.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब जारी होगी? (When Will 22nd instalment of PM Kisan be released)

किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल अगली किस्त की तारीख को लेकर है. पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं की है. इस योजना के तहत हर चार महीने में किस्तें जारी की जाती हैं इसलिए फरवरी को संभावित समय माना जा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

क्या है किसान आईडी कार्ड

किसान ID कार्ड से किसानों को कई फायदे भी मिलते हैं.

किसान आईडी कार्ड की मदद से खाद और बीज पर सब्सिडी सही समय पर मिलती है.

फार्मर आईडी कार्ड से फसल बीमा का क्लेम करना आसान हो जाता है.

अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती.