PM Modi releases 8th instalment of financial benefit under PM-KISAN: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM-KISAN Nidhi Scheme) यानि किसान योजना की आठवीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी है. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं.

पीएम ने मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर दी है और लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के इस दौरान 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है. इससे पहले तक अब तक इस योजना के तहत, 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा, ” देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. इस अवसर पर अपने किसान भाई-बहनों के साथ संवाद भी करूंगा.”

बता दें कि इस योजना के अंतर्गत, कुछ अपवादों को छोड़कर, जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रुपए की सालाना सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं. यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है.

ऐसे चैक करें अपना नाम

1. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करें.

2. होमपेज पर Farmers Corner का विकल्प दिखाई देगा, जिसे क्लिक करें .

3. Farmers Corner सेक्शन के अंदर ( लाभार्थियों की पूरी लिस्ट) Beneficiaries List के विकल्प पर क्लिक करें

4. Beneficiaries List पर क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को चुनना होगा.

5. राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को चुनने के बाद Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

जानिए- किस तरह से चेक करें अपनी किस्‍त का स्‍टेटस

वेबसाइट पर जाने के बाद दाहिनी तरफ फार्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) पर क्लिक करें. इसके बाद बेनिफिशियरी स्‍टेटस (Beneficiary Status) के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुलेगा. अब अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपको अपने स्‍टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है. इसके लिए आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.