PM Kisan Samman Nidhi Yojana: मणिपुर में पहले चरण के लिए 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने मणिपुर की जनता से कई वादे किए हैं और अपनी-अपनी तरह से खुद की पार्टी को सबसे बेहतर बताया है. बता दें कि इससे पहले मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था. इसके अलावा मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान की तारीख को तीन मार्च से बदलकर पांच मार्च कर दिया है. मणिपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने जहां कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने की भी घोषणा की.Also Read - UP Assembly Election 2022: CM योगी का बड़ा आरोप,'अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी के पिता कर रहे SP का प्रचार'

स्मृति इरानी ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने मणिपुर को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की. 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं… अगर दोबारा सत्ता में आए तो हम मणिपुर के किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये देंगे. Also Read - Punjab Elections 2022: पंजाब की 117 सीटों के लिए खत्‍म हुआ चुनाव प्रचार, अब 20 फरवरी को वोटरों की बारी

दरअसल, मणिपुर की 60 सीटों पर दो चरणों में मतदान होने हैं। इसके नतीजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे. Also Read - Assembly Elections 2022: पंजाब-यूपी में 20 फरवरी को है मतदान, आज शाम तक चलेगी बयानों की तीरंदाजी

Rahul Gandhi’s family used Manipur as ATM but PM Modi launched the Kisan Samman Nidhi scheme. 11 crore farmers are given Rs 6,000 every year… If voted to power again, we’ll give additional Rs 2000 to the farmers of Manipur: Union Minister Smriti Irani in Manipur (18.02) pic.twitter.com/chYqW9GjKO

— ANI (@ANI) February 19, 2022