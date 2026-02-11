  • Hindi
  • India Hindi
  • Pm Kisan Yojana 22nd Installment Aadhaar Link Status 30 Lakh Farmers Will Not Receive Rs 2 000

लाखों किसानों को नहीं मिलेगी PM किसान की अगली किस्त! लिस्ट में यूपी के 10 लाख से ज्यादा किसान, चेक करें अपना नाम

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है. देश के 30 लाख से ज्यादा किसानों का पैसा अटक सकता है.

Published date india.com Published: February 11, 2026 2:46 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
PM Kisan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी. इस योजना को जमीन पर उतारने का असली मकसद देश के करोड़ों किसानों को सीधी आर्थिक मदद पहुंचाना है, ताकि वे खेती-किसानी में होने वाले छोटे-मोटे खर्चों को आसानी से वहन कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.

इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह राशि सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिसे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) माध्यम कहा जाता है. यह सहायता राशि हर साल तीन समान किस्तों में दी जाती है, यानी हर चार महीने पर किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा किए जाते हैं.

कब आएगी पीएम किसान की अगली किस्त?

हालिया अपडेट के अनुसार, पीएम मोदी ने 19 नवंबर 2025 को योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की थी. अब देश के किसान अगली यानी 22वीं किस्त का बड़ी उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, यह किस्त अगले महीने यानी मार्च 2026 में जारी की जा सकती है. हालांकि, इस खुशी के बीच एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है.

कितने किसानों के अटक सकते हैं पैसे?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के लगभग 30.18 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें शायद इस बार 2000 रुपये की किस्त नहीं मिल पाएगी. इसका मुख्य कारण उनके बैंक खातों का आधार कार्ड से लिंक न होना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ पाने के लिए आधार-सीडेड बैंक खाता होना अनिवार्य है. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक भारत सरकार किसानों के खातों में कुल 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी राशि ट्रांसफर कर चुकी है.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जानकारी साझा की है कि जैसे ही ये किसान अपना केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम पूरा कर लेंगे, उनकी रुकी हुई किस्तों का पैसा तुरंत उनके खाते में भेज दिया जाएगा. 6 फरवरी 2026 तक की रिपोर्ट बताती है कि देशभर में अभी भी 30,18,361 किसानों के खाते इस प्रक्रिया से बाहर हैं, जिसके कारण उनकी 22वीं किस्त अटक सकती है.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या

राज्यों की स्थिति पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या यानी 10.44 लाख किसान ऐसे हैं जिनका आधार लिंक नहीं है. इसके बाद गुजरात में लगभग 2.90 लाख, राजस्थान में 2.13 लाख और मध्य प्रदेश में 1.87 लाख किसान इस तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं.

महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी लाखों की संख्या में किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़ने बाकी हैं. छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, लक्ष्यद्वीप और लद्दाख में यह संख्या बहुत कम है, लेकिन समस्या वहां भी बनी हुई है.

चेक करें अपना नाम

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपके खाते में पिछली किस्तें नहीं आई हैं, तो यह जांचना जरूरी है कि आपका खाता आधार से जुड़ा है या नहीं. यदि यह काम अधूरा है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या अपनी बैंक शाखा में संपर्क करके आधार सीडिंग की प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जान सकते हैं. यह छोटा सा काम आपकी रुकी हुई आर्थिक मदद को आप तक पहुंचाने में मदद करेगा और आगामी 22वीं किस्त का लाभ सुनिश्चित करेगा.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है.

