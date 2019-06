नई दिल्ली: 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने परंपरा के अनुसार 17वीं लोकसभा की पहली बैठक के पुनीत अवसर पर कुछ मिनट का मौन रखा. शपथ लेने के लिए लोकसभा महासचिव ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पुकारा, सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया. बीजेपी के सदस्यों ने मोदी- मोदी’’ और भारत माता की जय के नारे भी लगाए. सोमवार को हुए सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे. लेकिन बाद में वे भी सदन में पहुंच गए.

प्रधानमंत्री ने ली सबसे पहले शपथ

मोदी ने सदन के नेता होने के कारण सबसे पहले शपथ ली. उन्होंने हिंदी में शपथ ली. प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीठासीन अध्यक्षों के पैनल में शामिल कांग्रेस के के. सुरेश, बीजद के बी महताब और भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह ने शपथ ली. सुरेश और सिंह ने हिंदी और महताब में उड़िया में शपथ ली. इन तीनों सदस्यों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्मृति ईरानी सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली.

17th Lok Sabha: Prime Minister Narendra Modi takes oath of duty pic.twitter.com/xhKWUv41eX — ANI (@ANI) June 17, 2019

पीएम ने हिंदी में तो सारंगी ने संस्‍कृत में ली शपथ

प्रधानमंत्री और अधिकतर मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली, वहीं, हर्षवर्धन, श्रीपद नाइक, अश्वनी कुमारी चौबे और प्रताप सारंगी ने संस्कृत भाषा में शपथ ली. डी वी सदानंद गौड़ा और प्रहलाद जोशी ने कन्नड में शपथ ली, वहीं हरसिमरत कौर बादल ने पंजाबी में शपथ ली.

Delhi: BJP MP and Defence Minister Rajnath Singh takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/d9o0aEfBAs — ANI (@ANI) June 17, 2019

इन मंत्रियों ने अलग-अलग भाषा में ली शपथ

केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, रावसाहब दानवे पाटिल ने मराठी में शपथ ली, वहीं, जितेंद्र सिंह ने डोगरी, बाबुल सुप्रियो ने अंग्रेजी, रामेश्वर तेली ने असमिया और देबश्री चौधरी ने बांग्ला में शपथ ली.

Delhi: BJP President and Home Minister Amit Shah takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/zL5yKYdYCu — ANI (@ANI) June 17, 2019

ये नेता भी रहे मौजूद

इस दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, नेशनल कान्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और द्रमुक नेता कनिमोई और ए राजा उपस्थित थे.

Delhi: Union Minister and BJP MP Nitin Gadkari takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/hclwDhdc8c — ANI (@ANI) June 17, 2019

वीरेंद्र कुमार बने कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे. नए सत्र की शुरूआत राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई. सदन की बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति भवन में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई.

BJP MP from Uttar Pradesh’s Amethi, Smriti Zubin Irani takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/144NEa2qz7 — ANI (@ANI) June 17, 2019

कई सदस्‍यों ने मातृभाषा में ली शपथ

अनेक सदस्यों ने अपनी मातृभाषा में शपथ ली. आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के अधिकतर सांसदों ने तेलुगू में, असम के ज्यादातर सदस्यों ने असमिया में और गुजरात के अधिकतर सदस्यों ने गुजराती में शपथ ली.

Delhi: Union Ministers and BJP MPs Dr Harsh Vardhan and Dr Jitendra Singh took oath in Sanskrit and Dogri, respectively, as members of 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/Rrx1OpzYq8 — ANI (@ANI) June 17, 2019

स्मृति ईरानी का नाम पुकारते ही मेजें खूब थपथपाई गई

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम शपथ के लिए पुकारे जाने के बाद बीजेपी के कई सदस्यों ने जोरदार ढंग से मेजें थपथपाईं. ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराकर लोकसभा पहुंची हैं.

भाजपा सदस्यों ने जयश्री राम के नारे लगाए

पश्चिम बंगाल कोटे से मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी के नाम शपथ के लिए पुकारे जाने के बाद भाजपा सदस्यों ने जयश्री राम के नारे लगाए. बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयश्रीराम के नारे लगाए थे जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी.

राज्‍यसभा सदस्‍य का नाम बुलाने की भूल हुई

मंत्रियों का नाम शपथ के लिए पुकारे जाने के दौरान लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने एक बार भूलवश केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम पुकारा, जबकि वह सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं और राज्यसभा सदस्य हैं. बाद में उन्होंने भूल सुधारी और फिर प्रह्लाद जोशी का नाम पुकारा.

Delhi: Samajwadi Party (SP) MPs Mulayam Singh Yadav, Akhilesh Yadav and Azam Khan in Parliament on the first day of the session of 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/jAV1MtmCNC — ANI (@ANI) June 17, 2019

ये सांसद मैथिली में नहीं ले पाए शपथ

बिहार से भाजपा के गोपालजी ठाकुर और अशोक कुमार यादव ने मैथिली में शपथ ली.

भोजपुरी में शपथ लेने का ख्‍वाब पूरा नहीं हुआ

बिहार से भाजपा सदस्य निर्वाचित हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भोजपुरी में शपथ लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन लोकसभा महासचिव ने बताया कि भोजपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं है.

Congress President and MP from Wayanad, Rahul Gandhi in Lok Sabha, after taking oath. Sonia Gandhi also present. pic.twitter.com/XS0D2C0Efl — ANI (@ANI) June 17, 2019

इन्‍होंने भी संस्‍कृत में ली शपथ

सदन में आज कई सदस्यों ने संस्कृत भाषा में भी शपथ ली. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के अलावा मीनाक्षी लेखी और रमेश बिधूड़ी ने संस्कृत में शपथ ली. गौतम गंभीर ने अंग्रेजी में शपथ ली.वह सफेद कुर्ता पजामा पहनकर सदन पहुंचे थे. गुजरात से पर्बत भाई पटेल, महेंद्र मुंजीपरा, देबू सिंह चौहान, सी आर पाटिल, हरियाणा से सुनीता दुग्गल, अरविंद कुमार शर्मा और झारखंड के निशिकांत दुबे ने भी संस्कृत में शपथ ली.

पीएम और राजनाथ के बीच कई बार बात होते दिखी

प्रधानमंत्री मोदी भोजनवकाश से पहले सदन में काफी समय तक बैठे रहे. उन्हें सदन के उप नेता राजनाथ सिंह के साथ कई बार बात करते हुए देखा गया. सिंह सदन में लगातार बैठे रहे. सदन में लोजपा प्रमुख एवं केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी लगातार बैठे देखा गया.