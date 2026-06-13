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SVAMITVA Scheme: गुजरात ने रचा इतिहास, स्वामित्व योजना में बना देश का नंबर-1 राज्य

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के दूसरे चरण में गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए. जानिए इस योजना से ग्रामीणों को क्या फायदा हुआ.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 13, 2026, 3:38 PM IST
SVAMITVA Scheme: गुजरात ने रचा इतिहास, स्वामित्व योजना में बना देश का नंबर-1 राज्य
देश में बने कुल प्रॉपर्टी कार्डों में आधे से अधिक हिस्सेदारी गुजरात की रही. (Photo from AI)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास को लेकर कई योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) सबसे प्रभावशाली पहल के रूप में सामने आई है. लंबे समय से गांवों में रहने वाले लोगों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें कानूनी अधिकार, बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी लाभ लेने में परेशानी होती थी. इस योजना ने इस समस्या का समाधान किया और ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया. इससे लोगों को अपनी जमीन और मकान पर स्पष्ट मालिकाना हक मिला और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी.

गुजरात ने बनाया खास रिकॉर्ड

साल 2021-22 में शुरू हुए योजना के दूसरे चरण में गुजरात ने पूरे देश में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. देशभर में करीब 32.35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अकेले गुजरात ने 18.50 लाख से अधिक कार्ड तैयार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. यानी देश में बने कुल प्रॉपर्टी कार्डों में आधे से अधिक हिस्सेदारी गुजरात की रही. राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 14,900 ड्रोन उड़ानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और 11,511 गांवों का सफल प्रमाणीकरण पूरा किया. इससे ग्रामीण संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सका.

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ड्रोन सर्वे और पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा भरोसा

इस अभियान की सफलता में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गुजरात राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही. ड्रोन सर्वेक्षण और GIS आधारित मैपिंग से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी. जिला स्तर पर मेहसाणा सबसे आगे रहा जहां 1.66 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए, जबकि अहमदाबाद में 1.53 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए गए. इसके अलावा खेड़ा, बनासकांठा और आणंद जिलों ने भी एक लाख से अधिक कार्ड जारी कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. इस व्यवस्था से सालों पुराने भूमि विवादों और कानूनी मामलों में भी काफी कमी आई है.

प्रॉपर्टी कार्ड से ग्रामीणों को मिली आर्थिक मदद

स्वामित्व योजना केवल दस्तावेज देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ग्रामीण संपत्तियों को आर्थिक ताकत में बदलने का काम किया. अब ग्रामीण अपने प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं. गुजरात में इस योजना के तहत कई लोगों को 50 लाख रुपये तक के बैंक लोन भी स्वीकृत हुए हैं. इससे गांवों में छोटे व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बने हैं. महिलाओं और वंचित वर्गों को भी इससे विशेष लाभ मिला है.

डिजिटल और आत्मनिर्भर गांवों की ओर बढ़ता गुजरात

राज्य सरकार ने योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 14 हजार से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया. लोगों को योजना के फायदे समझाए गए और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण को तेज गति दी गई. इस पहल ने ग्रामीण प्रशासन को अधिक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी बनाया है. स्वामित्व योजना आज केवल दस्तावेज जारी करने की योजना नहीं रह गई, बल्कि यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनकर उभरी है, जिसमें गुजरात पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है.

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