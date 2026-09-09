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25 साल की सियासत, PM मोदी का लंबा सफर; 17 सितंबर से BJP शुरू करेगी मेगा 'सेवा संकल्प अभियान'

BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू करेगी. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मोदी के कार्यकाल और उपलब्धियों को देश की प्रगति से जोड़ा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 9, 2026, 1:09 PM IST
25 साल की सियासत, PM मोदी का लंबा सफर; 17 सितंबर से BJP शुरू करेगी मेगा 'सेवा संकल्प अभियान'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सांकेतिक तस्वीर)

BJP Campaign for PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाला विशेष अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी ने इस अभियान का नाम ‘सेवा संकल्प अभियान’ रखा है. इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के लंबे सार्वजनिक जीवन तथा उनके नेतृत्व में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाना है.

BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लेंगे. इसी दिन वर्ष 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी.

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नितिन नबीन ने कहा कि पिछले 25 सालों में नरेंद्र मोदी ने लगातार लोगों की सेवा को अपने राजनीतिक जीवन का केंद्र बनाया है. उनके मुताबिक, एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनके विजन और संकल्प से जुड़ा रहा है.

BJP अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कई योजनाओं और फैसलों को सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबी कम करने, गरीब परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाने और कोरोना महामारी के दौरान बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन जैसे कदम उठाए. पार्टी का दावा है कि इन पहलों से समाज के बड़े वर्ग को सीधा लाभ मिला.

नबीन ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के समय देश की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उस समय देश में नीतिगत ठहराव और निराशा का माहौल था तथा भारत को दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था. उनके अनुसार, अब भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लगातार आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पुरस्कार उनके काम और प्रयासों की पहचान हैं. नबीन के मुताबिक, भारत अब विकास के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है.

विकास के साथ संस्कृति पर जोर

BJP अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है. उन्होंने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने, उसका पुनरुद्धार करने और उसे विकसित करने के प्रयास किए गए हैं.

नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी नबीन के बयान में प्रमुख रहा. उन्होंने कहा कि देश ने नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है. उनके अनुसार, पहले आतंकवाद आम लोगों के बीच एक बड़ा डर था, लेकिन मौजूदा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ लोगों का भरोसा भी बढ़ाया है.

‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए BJP प्रधानमंत्री के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को जनता के सामने रखने की तैयारी में है. अभियान के दौरान मोदी के राजनीतिक सफर, सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बदलावों को प्रमुखता से पेश किए जाने की संभावना है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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