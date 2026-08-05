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PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाली नाबालिग को मिली राहत, शिकायतकर्ता ने वापस ली FIR

PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में नाबालिग को राहत मिली. शिकायतकर्ता ने FIR वापस ली. जानिए जंतर-मंतर प्रदर्शन, जीरो FIR और पूरे मामले का नया अपडेट.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 5, 2026, 4:03 PM IST
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाली नाबालिग को मिली राहत, शिकायतकर्ता ने वापस ली FIR
पीएम पर विवादित टिप्पणी मामले में नाबालिग को मिली राहत (Image: AI)

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले नाबालिक को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि नाबालिग की सार्वजनिक माफी और प्रधानमंत्री की ओर से बच्चों को माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया. इससे मामले में नई स्थिति बन गई है.

जीरो FIR के रूप में दर्ज हुई थी शिकायत

स्मृति सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले में नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. क्योंकि घटना दिल्ली के जंतर-मंतर की थी, इसलिए पुलिस ने इसे जीरो FIR के तौर पर दर्ज किया. इसके बाद जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया. शिकायत में एक नाबालिग पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

और पढ़ें: PM मोदी ने दिखाई दरियादिली, गाली देने वाली नाबालिग पर नहीं चलेगा केस; दिल्ली पुलिस ने FIR पर रोकी कार्रवाई

शिकायत वापस लेने की बताई वजह

स्मृति सिंह का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे. इसी वजह से उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना था. लेकिन बाद में नाबालिग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से बच्चों को माफ किए जाने की बात भी सामने आई. इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया. शिकायत वापस लिए जाने के बाद इस मामले में कारवाई जांच एजेंसियों के नियमों के अनुसार तय की जाएगी. फिलहाल शिकायतकर्ता के फैसले से नाबालिग को बड़ी राहत मिली है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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