PM Modi LIVE : दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हो रही है. इस बैठक को थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) संबोधित करेंगे. यह बैठक आज सुबह 10 बजे के बाद शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगी. पीएम मोदी इस बैठक का उद्घाटन करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा(JP Nadda) इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी और सह प्रभारी के साथ ही प्रदेश इकाई के प्रमुख भी शामिल होंगे.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi to address a meeting of BJP's national functionaries today at the NDMC convention centre

