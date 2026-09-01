SCO समिट में पीएम मोदी का संबोधन, आतंकवाद के सुरक्षित ठिकाने नष्ट करने की अपील

SCO Summit: पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में आतंक का ढांचा खत्म करने की अपील की है.

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नरेंद्र मोदी और एससीओ सम्मेलन में भाग लेते अन्य वैश्विक नेता. (photo credit, x/narendramodi, for representation only)

SCO Summit: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी एक सितंबर को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद पर करारा वार करते हुए कहा है कि आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना नष्ट होना चाहिए. आतंकवाद के लिए फंडिंड पर रोक लगे.

एक फ्रेम में पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी

इससे पहले आधिकारिक ग्रुप फ़ोटो के लिए जब सदस्य देशों के प्रमुख इकट्ठा हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ एक ही फ़्रेम में नज़र आए. जब नेता ‘फ़ैमिली फ़ोटो’ के लिए पोज़ दे रहे थे, तब पीएम मोदी को शी और पुतिन के साथ थोड़ी देर बातचीत करते हुए भी देखा गया.

From the SCO Summit in Bishkek. pic.twitter.com/GDlPpVkSLR — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026

नेता ‘फ़ैमिली फ़ोटो’ के लिए बिश्केक के य्रिस ओर्डो कांग्रेस हॉल में इकट्ठा हुए, जो इस सालाना क्षेत्रीय बैठक की एक अहम परंपरा है. समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इसी जगह पर SCO के 26वें शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेताओं के बीच एक गोलमेज चर्चा भी हुई. किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव, जो इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं और इसके चेयरमैन हैं, ने चर्चा का नेतृत्व किया.

SCO की बैठक में मोदी, शी, पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान भी मौजूद थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों के अहम पहलुओं पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान PM मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में रूस का युद्ध खत्म करने का आग्रह किया.

