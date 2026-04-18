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महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं PM Modi... जानें किन कारणों से नहीं हुआ पास

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में क्यों फेल हुआ? इस खबर में समझें वोटिंग का पूरा गणित, विपक्ष की आपत्ति और पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी बड़ी बातें.

Published date india.com Published: April 18, 2026 8:31 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं PM Modi... जानें किन कारणों से नहीं हुआ पास

संसद में लंबी बहस और जोरदार चर्चा के बाद भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है. इन सबके बाद, प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित कर रहे हैं. इस संबोधन में वह महिला आरक्षण बिल के फेल होने और आगे की रणनीति पर बोल रहे हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर यह बिल क्यों पास नहीं हो पाया और अब आगे क्या रास्ता है?

महिला आरक्षण बिल पर संसद में क्या हुआ?

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था. जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव था. इसके लिए संसद की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना भी शामिल थी. करीब 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई और 528 सांसदों ने मतदान किया. जिसमें 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया. बिल पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया और यह बिल 54 वोट से गिर गया.

सरकार के लिए बड़ा झटका

इस बिल के पास नहीं होने का मतलब है कि महिला आरक्षण कानून अब 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा. साथ ही, परिसीमन (सीटों का पुनर्गठन) की प्रक्रिया भी फिलहाल के लिए रुक गई है. इसके चलते सरकार ने बाकी जुड़े हुए बिलों पर भी वोटिंग नहीं कराई. आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं हुआ?

  • विपक्ष का आरोप: यह महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन का खेल है.
  • दक्षिण भारत के दलों की चिंता: सीटें बढ़ने से उनका नुकसान होगा.
  • कुछ पार्टियों की मांग: 33% नहीं, 50% आरक्षण होना चाहिए.
  • बिल में स्पष्टता की कमी: परिसीमन के बाद सीटें कैसे बढ़ेंगी, साफ नहीं.
  • जनगणना विवाद: 2011 के बजाय 2027 की जनगणना की मांग.
  • समय पर नोटिफिकेशन जारी न होना.
  • सरकार विपक्ष को पूरी तरह भरोसे में नहीं ले पाई.

अब आगे क्या ऑप्शन है?

अब सरकार के पास तीन रास्ते हैं. पहला – वह बिल में बदलाव कर सकती है और नए सिरे से इसे पेश कर सकती है. दूसरा – सभी दलों के साथ बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है. तीसरा – 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन कराकर महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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