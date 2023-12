अयोध्या में 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद, PM मोदी का जनसभा को संबोधन

PM Modi Ayodhya Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या में पहुंचे इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया है. यही नहीं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीराम की नगरी में सौगातों का पिटारा खोल दिया है.

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दे दी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जनता को संबोधत कर रहे हैं.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है. 1943 में आज के ही दिन नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहरा कर भारत की आजादी का जयघोष किया था.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in a public programme in Ayodhya, Uttar Pradesh.

The PM will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects worth more than Rs 15,700 crore in the state. pic.twitter.com/BxnVrZGNv3

