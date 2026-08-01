कौन हैं Meta इंडिया के हेड? जिनके खिलाफ दर्ज की गई FIR, पीएम मोदी के AI वीडियो से जुड़ा है मामला

पीएम मोदी के AI वीडियो मामले में Meta इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास पर FIR दर्ज होने की खबर है. जानिए यह पूरा मामला क्या है, पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया.

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अरुण श्रीनिवास पिछले साल यानी जुलाई 2025 से Meta के इंडिया हेड हैं. (Photo from IANS)

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI वीडियो सामने आने के बाद Meta इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास की मुश्किल बढ़ गई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है. इस मामले में कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि AI से बनाए गए वीडियो सबसे पहले कहां से अपलोड हुए, कैसे वायरल हुए और क्या इनका इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं यह मामला क्या है, साथ ही जानेंगे अरुण श्रीनिवास के बारे में…

कौन हैं Meta इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास?

बता दें कि अरुण श्रीनिवास पिछले साल यानी जुलाई 2025 से Meta के इंडिया हेड हैं. उन्होंने 1993 में मद्रास यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और 1996 में IIM कोलकाता से मार्केटिंग में PGDM किया. बाद में उन्होंने अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की. उनके करियर की शुरुआत 1996 में रीबॉक से हुई. इसके बाद उन्होंने यूनिलीवर में करीब 15 साल तक काम किया. 2017 में वेस्टब्रिज कैपिटल पार्टनर्स में सलाहकार बने, फिर 2019 में ओला से जुड़े. साल 2020 में उन्होंने Meta जॉइन किया और अब कंपनी के इंडिया हेड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पुलिस किन बातों की कर रही जांच?

इस मामले में पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि पीएम मोदी के AI वीडियो किसने तैयार किए? उन्हें सोशल मीडिया पर किस तरह फैलाया गया? जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इन वीडियो को रोकने या हटाने के लिए Meta के सिस्टम ने क्या कदम उठाए. बताया जा रहा है कि कंपनी का एक प्रतिनिधि जांच टीम के सामने पेश हुआ और प्लेटफॉर्म की नीतियों की जानकारी दी. हालांकि, Meta की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

पहले भी कई बार Meta पर उठ चुके हैं सवाल

हालांकि, यह मामला उन नोटिसों से अलग बताया जा रहा है, जो Meta को पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए ब्लॉक होने के मामले में भेजे गए थे. बताया गया था कि 23 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक पर कुछ घंटों तक दिखाई नहीं दिया. उस समय Meta ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया था. अब AI वीडियो विवाद के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है.