गुजरात चुनाव के उम्मीदवारों पर BJP ने किया मंथन, PM मोदी-अमित शाह भी हुए शामिल; जल्द जारी होगी LIST

Gujarat BJP Candidate LIST: गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मी तेज हो गई हैं. राज्य में दो चरण में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव (Gujarat Elections And Result Date) होने हैं. चुनाव के ऐलान के बाद पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही हैं. कुछ ने तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू भी कर दिया है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP Gujarat Candidates List) ने बुधवार को उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए केंद्रीय चुनाव समित की बैठक की.

BJP मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर को पार्टी का टिकट मिलने की संभावना है. पटेल को अहमदाबाद के विरमगाम से टिकट दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में है.