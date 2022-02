Bappi Lahiri demise: भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को म्यूजिक को लोकप्रिय बनाने वाले गायक-संगीतकार बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) का स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतों के बाद निधन हो गया. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उनके आकस्मिक निधन पर दुख जाहिर किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि बप्पी लहरी का संगीत कई भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था. कई पीढ़ियों तक लोग उनके द्वारा किए कामों से खुद का जुड़ाव महसूस करते रहें. उन्होंने कहा कि उनका जीवंत स्वभाव हर किसी को याद रहेगा. बप्पी लहरी के निधन से दुखी हूं, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना.Also Read - Bappi Lahiri: याद आ रहा है तेरा प्यार...डिस्को डांसर मिथुन को नचाया, बिग बी के पैरों में पहना दिए घुंघरू, ऐसे थे बप्पी दा

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया हैय बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा. Also Read - Bappi Lahiri Death: पॉप म्यूजिक के महारथी बप्पी लहरी इसलिए पहनते थे इतना सोना, इस सिंगर थे प्रभावित

Pained to learn about the passing away of legendary singer and composer, Bappi Lahiri Ji. His demise leaves a big void in the world of Indian music. Bappi Da will be remembered for his versatile singing and lively nature. My condolences to his family and admirers. Om Shanti.

