इस मामले में सबसे आगे निकले PM मोदी, जानें क्या कहती है मंत्रियों की डिजिटल रिपोर्ट कार्ड?

आज के समय में राजनीति अब सिर्फ रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रह गई है. सोशल मीडिया भी सरकार और जनता के बीच संवाद का एक बड़ा मंच बन चुका है. इसी बदलते राजनीतिक दौर के बीच केंद्रीय मंत्रियों के सोशल मीडिया आउटरीच की समीक्षा की गई है. इस समीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे नजर आए हैं.
CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रियों को उनके डिजिटल प्रदर्शन का ‘रिपोर्ट कार्ड’ दिया गया. इसमें सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, जनता तक सरकार के कामकाज और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की क्षमता समेत डिजिटल आउटरीच से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की गई.
पिछले कुछ साल में सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी में सोशल मीडिया की भूमिका तेजी से बढ़ी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए मंत्री सीधे करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. ऐसे में किसी मंत्री के लिए सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट होना पर्याप्त नहीं रह गया है. किस तरह की जानकारी साझा की जा रही है, कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं और सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को किस तरह जनता के सामने रखा जा रहा है. ये सभी चीजें राजनीतिक कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा बन गई हैं.
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रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच असेसमेंट 1 मई से 15 अगस्त 2026 के पीरियड के लिए किया गया. इस दौरान मंत्रियों के सोशल मीडिया एक्टिविटी और प्रदर्शन को ट्रैक किया गया. परफॉर्मेंस रिव्यू में इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक को शामिल किया गया. इसके लिए रोजाना किए जाने वाले औसत पोस्ट, कुल एंगेजमेंट, प्रति पोस्ट औसत एंगेजमेंट, कुल और औसत लाइक्स, फॉलोअर्स की संख्या और प्रत्येक मंत्री के पोस्ट पर होने वाले कुल इंटरैक्शन जैसे प्रमुख स्टैंडर्ड को आधार बनाया गया.
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रियों के बीच डिजिटल आउटरीच में टॉप पोजिशन पर हैं. मोदी लंबे समय से सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक और सरकारी मैसेज को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए करते रहे हैं. उनकी डिजिटल रणनीति में सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, अंतरराष्ट्रीय दौरों, महत्वपूर्ण बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी के साथ-साथ वीडियो और विजुअल कंटेंट भी शामिल रहता है.
यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया मौजूदगी सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक संदेश को बड़े पैमाने पर पहुंचाने का माध्यम भी बनती है.
केंद्रीय मंत्रियों के डिजिटल प्रदर्शन की समीक्षा का सबसे बड़ा संकेत यह है कि सरकार अब सोशल मीडिया को सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि पब्लिक आउटरीच के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देख रही है. आज कोई सरकारी योजना लॉन्च होती है तो उसकी जानकारी कुछ मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच सकती है. इसी तरह किसी मंत्रालय के फैसले, उपलब्धि या नई पहल को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे जनता के सामने रखा जा सकता है. इससे सरकार के पास अपने काम को सीधे लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है और पारंपरिक मीडिया पर पूरी तरह निर्भरता कम होती है.
भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने के साथ राजनीति का डिजिटल स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है. खासकर युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया अब बेहद अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है. ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों की डिजिटल परफॉर्मेंस की समीक्षा को सरकार की व्यापक कम्युनिकेशन रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है. यानी अब सरकार का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मंत्रालय के काम से नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में उस काम की पहुंच और असर से भी तय होने लगा है.
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