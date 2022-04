लखनऊ: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने पवित्र रमजान (Ramadan 2022) माह के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने कहा कि रमजान की शुरुआत पर बधाई. ये पवित्र महीना गरीबों की सेवा के लिए प्रेरित करे. ये महीना खुशियाँ, अमन और दया का भाव समाज में लाये. पीएम मोदी के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी. उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर सभी सावधानियों के साथ रमज़ान के दौरान धार्मिक कार्य सम्पन्न करने की अपील की है. बता दें कि देश में कल रविवार से रमजान का महीना शुरू हो रहा है.Also Read - Ramadan 2022: देश में चांद दिखा, पहला रोजा कल से, तैयारियों में जुटे लोग

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रमज़ान के पवित्र दिनों में रोज़ा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बन्दगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है.

Greetings on the commencement of Ramzan. pic.twitter.com/Q5YaWzaz38

— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2022