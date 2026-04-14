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PM मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक चली बड़ी बातचीत; जानें किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

PM Modi and Trump Talk: ईरान के साथ अमेरिका की जंग के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी बातचीत सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन कॉल हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक हालात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी मिल रही है.

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