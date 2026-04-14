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PM मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक चली बड़ी बातचीत; जानें किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

Published date india.com Published: April 14, 2026 7:50 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com | Edited by Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
PM मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक चली बड़ी बातचीत; जानें किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

PM Modi and Trump Talk: ईरान के साथ अमेरिका की जंग के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी बातचीत सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन कॉल हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक हालात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी मिल रही है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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