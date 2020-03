नई दिल्ली: शहीद दिवस (Martyrs’ Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के लिए उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा,”शहीद दिवस पर मैं भारत माता के महान सपूतों वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं. देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा. जय हिन्द!”

यहां देखिए कैसे और नेताओं ने इस अवसर पर उन शहीदों को याद किया:

My tribute to the great Indian freedom fighters and brave revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru on #ShaheedDiwas . Their supreme sacrifice for our freedom shall continue to inspire generations. pic.twitter.com/dy4GINlrDc

One of the handbills which was circulated in Lahore in July 1929 in a celebration of Bhagat Singh Day.

It was jointly organised by the Amritsar City Congress and the Naujawan Bharat Sabha.#ShaheedDiwas 🇮🇳 pic.twitter.com/vosGVQ0iWr

— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) March 23, 2020