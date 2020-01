नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो(Jair Bolsonaro) ने भारत और ब्राजील के बीच कूटनीतिक संबंधों में नयी गति पैदा करने के उद्देश्य से शनिवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. अधिकारियों ने बताया कि बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश के अहम क्षेत्रों, ऊर्जा, रक्षा तथा सुरक्षा, औषधि तथा वैज्ञानिक शोध में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया.

दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए करीब 15 समझौतों पर दस्तखत करने की उम्मीद है. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर(Subrahmanyam Jaishankar) ने बोलसोनारो से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि बोलासोनारो की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग के लिए ‘‘नए अवसर’’ पैदा होंगे.

Delhi: President of Brazil, Jair Messias Bolsonaro meet Prime Minister Narendra Modi. Brazil President is on a 4-day visit to India and will be chief guest at 71st Republic Day Parade. #RepublicDay pic.twitter.com/Qtan18zsk8

ब्राजील के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद(Ram Nath Kovind) और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया. बोलसोनारो शुक्रवार को यहां पहुंचे थे. उसके साथ उनकी बेटी लौरा बोलसोनारो, बहू लैटीसिया फिर्मो, आठ मंत्री, ब्राजील की संसद के चार सदस्य और बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आया है.

Delhi: President of Brazil, Jair Messias Bolsonaro and Prime Minister Narendra Modi witness exchange of Memorandum of Understanding (MoU) between the two countries including those on cybersecurity, bioenergy and health& medicine. pic.twitter.com/cyDmBPdFMj

— ANI (@ANI) January 25, 2020