नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को राज्य के विकास में केंद्र की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. वहीं, कांग्रेस अध्‍यक्ष ने भी रेड्डी को सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी है.

मोदी ने ट्वीट किया, ”आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर वाईएस जगन को बधाई. मैं केंद्र से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं. आंध्र प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे.”

Congratulations to @ysjagan on taking oath as Andhra Pradesh’s Chief Minister. I assure full cooperation from the Centre. We will work together to take Andhra Pradesh to new heights.

