'परीक्षा के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई...', PM मोदी का बड़ा ऐलान, जानिए कौन हैं नंदन नीलेकणी जो करेंगे नेतृत्व

पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए काम करेगी.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 26, 2026, 7:14 PM IST
'परीक्षा के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई...', PM मोदी का बड़ा ऐलान, जानिए कौन हैं नंदन नीलेकणी जो करेंगे नेतृत्व
नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया. (Photo from IANS)
  • NEET पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधारों पर बड़ा फैसला लिया है
  • PM मोदी ने नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान किया
  • यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर काम करेगी
  • बता दें नंदन नीलेकणी आधार, UPI, FASTag और डिजिटल इंडिया के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं

PM Modi: नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. रविवार (26 जुलाई) को पीएम मोदी ने घोषणा की कि विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कदम उठा रही है. जिन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, वे जेल में हैं. पीएम मोदी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

परीक्षा सुधारों पर काम करेगी नई टास्क फोर्स

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाली हाई पावर टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देगी. इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाएगा. उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि तकनीक का बेहतर उपयोग कर पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए.

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कौन हैं नंदन नीलेकणी (Who is Nandan Nilekani)

अब आपको मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि नंदन नीलेकणी कौन हैं? बता दें वह देश के सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों में गिने जाते हैं. नंदन नीलेकणी ने आधार परियोजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. यहीं नहीं उन्होंने UPI, FASTag, GST जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देकर, डिजिटल इंडिया (Digital India) अभियान को नई गति देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

कहां के रहने वाले हैं नंदन नीलेकणी? IIT से की पढ़ाई

आपको बता दें कि नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ था. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जोसेफ हाई स्कूल में की. इसके बाद उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. आज तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उनका अनुभव उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद विशेषज्ञों में शामिल करता है. यही वजह है कि परीक्षा सुधारों जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सरकार ने उन पर भरोसा जताया.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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