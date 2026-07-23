'युवाओं से जरूरी कुछ नहीं...', PM मोदी का पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के लिए युवाओं का भविष्य सबसे अहम है. उन्होंने पेपर लीक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो) Image Source- ANI

प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया.

सरकार ने दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने का भरोसा जताया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नीट पेपर लीक मामले को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने साफ कहा कि युवाओं से जरूरी कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं’ उनका पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है.

Nothing is more important than the welfare and future of our youth! We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

इससे पहले एनडीए (NDA) संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने एग्जाम पेपर लीक को ‘घोर पाप’ करार देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने ये भी साफ किया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना केवल केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि सभी राज्यों की भी साझा जिम्मेदारी है.

बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को प्रधानमंत्री के संदेश की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही ऐसे मामलों में सख्त कदम उठा चुकी है और आगे भी दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उनका कहना था कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

राज्य सरकारों से सहयोग की अपी

प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर बताते हुए सभी राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा. अगर सभी एजेंसियां और सरकारें समन्वय के साथ काम करेंगी, तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.

प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. छात्र संगठनों और विभिन्न समूहों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठाई जा रही है. हाल के दिनों में दिल्ली में भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुए हैं.