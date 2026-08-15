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लाल किले से PM मोदी ने Gen-Z को दिए बड़े तोहफे, फ्री कोचिंग से लेकर ग्लोबल डिग्री तक

शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी से लेकर विदेशों जैसी उच्च शिक्षा सुविधाओं तक, प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े विजन का जिक्र किया. आइए जानते हैं उनके भाषण में Gen-Z और छात्रों से जुड़े प्रमुख ऐलान क्या रहे?

Written by: Sapna
Published: August 15, 2026, 10:33 AM IST
PM Modi Speech
विदेश जाए बिना भारत में मिलेगी ग्लोबल एजुकेशन

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. इस दौरान उनके भाषण में युवाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं (Researchers) पर खास फोकस रहा. पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में देश की युवा शक्ति की अहम भूमिका होगी.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग का नेटवर्क

पीएम मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive examinations) की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की बात कही. इसका उद्देश्य खासतौर पर उन छात्रों तक बेहतर शिक्षा और तैयारी की सुविधाएं पहुंचाना है, जो महंगी कोचिंग फीस का खर्च नहीं उठा पाते. इस पहल के तहत ऑनलाइन माध्यमों के साथ-साथ ग्राउंड लेवल पर भी पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई. इससे छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को अच्छी फैकल्टी और स्टडी मैटेरियल तक पहुंच मिल सकती है.

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रिसर्च और इनोवेशन के लिए बड़ा फंड

प्रधानमंत्री ने भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे ले जाने पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है. पीएम मोदी ने युवा स्टार्टअप फाउंडर्स और रिसर्चर्स की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवा नई तकनीकों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं. उन्होंने भारत में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी युवाओं के लिए नए अवसरों से जोड़ा.

विदेश जाए बिना भारत में मिलेगी ग्लोबल एजुकेशन

विदेशी यूनिवर्सिटीज के भारत आने को भी प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव बताया. उनका कहना था कि दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज अब भारत में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं. इसका फायदा उन छात्रों को मिल सकता है, जो विदेश जाकर पढ़ाई करने के बजाय भारत में रहकर ही इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं. इससे ग्लोबल एक्सपोजर, बेहतर रिसर्च सुविधाओं और विदेशी संस्थानों के साथ जुड़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

उच्च शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन में बढ़े अवसर

पीएम मोदी ने पिछले वर्षों में देश के एजुकेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए विस्तार का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पिछले 10-12 वर्षों में देश में बड़ी संख्या में नई यूनिवर्सिटीज शुरू हुई हैं. इसके साथ ही मेडिकल शिक्षा में भी सीटों की संख्या बढ़ने का जिक्र किया गया. सरकार की ओर से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते संस्थानों को युवाओं के लिए बेहतर अवसरों से जोड़कर पेश किया गया.

स्किल डेवलपमेंट और सस्ता इंटरनेट

प्रधानमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास (Skill Development) को भी अपने संबोधन का अहम हिस्सा बनाया. उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को केवल रटने तक सीमित रखने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पर जोर दिया जा रहा है. पीएम मोदी ने भारत में उपलब्ध कम कीमत वाले इंटरनेट डेटा को भी डिजिटल अवसरों से जोड़ा. सस्ता इंटरनेट युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई, नई स्किल सीखने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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