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ये डाका डालते रहे हैं... कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के बारे में क्‍या-क्‍या बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल फेल होने पर महिलाओं से माफी मांगी. साथ ही विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधा. जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा?

Published date india.com Published: April 18, 2026 8:53 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ये डाका डालते रहे हैं... कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के बारे में क्‍या-क्‍या बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने सबसे पहले देश की महिलाओं और बेटियों से माफी मांगी कि यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय था. पीएम मोदी ने साफ किया कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थी, लेकिन संसद में समर्थन की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाया.

विपक्ष पर साधा निशाना, लगाया गंभीर आरोप

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ पार्टियों के लिए देश से ज्यादा उनकी पार्टी का हित महत्वपूर्ण हो गया है. इन्हीं कारणों से महिलाओं के सशक्तिकरण को नुकसान हुआ है. उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का नाम लेते हुए राजनीति स्वार्थ से प्रेरित करने का आरोप लगाया. पीएम मोदी ने कहा, इन दलों के रवैये के कारण ही महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका और देश की महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

विपक्षी दलों ताली बजाना… महिलाओं के सम्मान पर चोट

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में जब इस बिल को गिरते देखा गया, तो कुछ विपक्षी दलों ने तालियां बजाईं. उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान पर चोट बताया. उनके शब्दों में, ये सिर्फ टेबल थपथपाना नहीं था, बल्कि महिलाओं की गरिमा पर वार था. उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती. इस बयान के जरिए उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि विपक्ष का यह रवैया महिलाओं के मन में लंबे समय तक असर छोड़ेगा.

महिलाओं को हक दिलाना हमरी की प्राथमिकता

पीएम मोदी ने ये भी दोहराया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हम आगे भी इस दिशा में काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि उनके लिए देश का हित सर्वोपरि है और महिलाओं को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिए कि भले ही यह बिल इस बार पास नहीं हो पाया हो. लेकिन सरकार इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

आगे की राजनीति और तेज हो सकती

महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद, देश की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है. यह अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, जहां सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी. वहीं विपक्ष भी अपने तर्कों के साथ सामने आएगा. आने वाले दिनों में इस पर और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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