वाशिंगटन पहुंचने पर PM मोदी को मिला 'गार्ड ऑफ ऑनर', आज अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित, बाइडन के साथ डिनर भी | खास बातें

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले राजकीय यात्रा पर अमेरिका में हैं. PM मोदी का यह दौरा तीन दिवसीय (21 जून से 23 जून) है. राष्ट्रपति जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने PM मोदी को राजकीय यात्रा का निमंत्रण भेजा था. PM मोदी बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ के मुख्यालय में 9वें अंतरराष्ट्रीय योग डे (International Yoga Day 2023) कार्यक्रम का नेतृत्व किया. न्यूयॉर्क के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया. प्रधानमंत्री आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे. पीएम का बाइडन के साथ डिनर का भी कार्यक्रम है.

वाशिंगटन के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर लगातार हो रही बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया. रेनकोट पहने प्रधानमंत्री दोनों देशों के राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए. वाशिंगटन में फ्रीडम प्लाजा में मोदी का स्वागत करने के लिए बारिश के बीच प्रवासी भारतीय भी मौजूद थे. समुदाय के कुछ सदस्यों ने वाशिंगटन डीसी में होटल के बाहर गरबा और अन्य लोक नृत्यों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां मोदी ठहरेंगे. कुचिपुड़ी नृत्यांगना कविता ने कहा, ‘हम बहुत खुश हैं, यह एक यादगार पल है. हम उनके (मोदी के) दौरे से बहुत उत्साहित हैं.’