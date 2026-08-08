‘जो सीखेगा, वही जीतेगा’, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस’, IIT दिल्ली में PM मोदी ने दिए सफलता के मंत्र

IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ ‘आउट ऑफ सिलेबस’ होता है, इसलिए जिज्ञासा और सीखने की ललक बनाए रखें.

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PM ने भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी. (image ians)

पीएम मोदी ने IIT दिल्ली की 57वीं दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है.

छात्रों से जिज्ञासा, सीखने की ललक और सवाल पूछने का साहस बनाए रखने को कहा.

पीएम ने युवाओं को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेश दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 8 अगस्त को आईआईटी दिल्ली की 57th Convocation Ceremony में छात्रों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है. आप इस समय जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं. उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस पल का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कई विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं. मैं इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, पीएम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक आज का दिन है. आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की ही तो बात है, जब ओरिएंटेशन हुआ था और अब ये दीक्षांत समारोह का समय भी आ गया. ओरिएंटेशन से दीक्षांत समारोह की इस यात्रा से आपको भरपूर संतुष्टि भी होगी. साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का उत्साह भी होगा.