Pm Modi At Iit Delhi Convocation In Life Everything Is Out Of Syllabus
‘जो सीखेगा, वही जीतेगा’, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस’, IIT दिल्ली में PM मोदी ने दिए सफलता के मंत्र
IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ ‘आउट ऑफ सिलेबस’ होता है, इसलिए जिज्ञासा और सीखने की ललक बनाए रखें.
पीएम मोदी ने IIT दिल्ली की 57वीं दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया.
उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है.
छात्रों से जिज्ञासा, सीखने की ललक और सवाल पूछने का साहस बनाए रखने को कहा.
पीएम ने युवाओं को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेश दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 8 अगस्त को आईआईटी दिल्ली की 57th Convocation Ceremony में छात्रों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है. आप इस समय जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं. उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस पल का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कई विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं. मैं इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, पीएम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक आज का दिन है. आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की ही तो बात है, जब ओरिएंटेशन हुआ था और अब ये दीक्षांत समारोह का समय भी आ गया. ओरिएंटेशन से दीक्षांत समारोह की इस यात्रा से आपको भरपूर संतुष्टि भी होगी. साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का उत्साह भी होगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आप सभी और सारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा. हर विद्यार्थी के मन में आने वाले कल की अपनी-अपनी तस्वीर होगी. कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा. कई साथी अपने नए स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे किसी ने अगले प्रतियोगी परीक्षाओं का लक्ष्य बनाया होगा.
हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है. लेकिन इन सबके बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा. एक नए अध्याय की शुरुआत को लेकर उत्साहित भी रहना चाहिए. इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पल को पूरी तरह जीएं. भविष्य में जब आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, तो ये यादें आपको अतीत की ओर ले जाएंगी.
पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है. कोई नहीं कह सकता कि आज से 20-30 साल बाद क्या होगा? लेकिन यह बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी नए मौके लाएगी और जो सीखेगा, वही जीतेगा. जो लोग नई स्थितियों और चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, वे चुनौतियों को मौकों में बदल देते हैं. यही बात आपने आईआईटी दिल्ली में सीखी है.
उन्होंने कहा कि इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा. जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा, तो ये प्रेरित जीवन, आपके दोस्त, टीचर, मेंटर और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके प्रोफेसर जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी उठाई और आपका ये संस्थान जो धीरे-धीरे आपका घर बन गया. आप अपनी हर सफलता में इन सबको याद करेंगे, इन सबके लिए आभारी होंगे.
उन्होंने कहा कि जीवन में जिज्ञासा बनाए रखिए. अपनी सीखने की प्रवृत्ति को जगाए रखिए. जो बातें बिना सोचे-समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, उन्हें परखिए. उन पर सवाल उठाइए लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए. उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए. आज भारत (आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी आत्मनिर्भरता, औद्योगिक आत्मनिर्भरत) ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण हमारे सामने है. जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि भारत ये नहीं कर सकता लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है. मैं साफ मानता हूं कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा.
इस मजबूत आधार के साथ आपको ‘विकसित भारत’ का निर्माण करना होगा. ‘विकसित भारत’ की यात्रा में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. युवा जितने मजबूत होंगे, देश उतना ही मजबूत होगा. इसी सोच के साथ, हमने कई ऐसे सेक्टर खोले हैं जहां पहले एंट्री पर रोक थी. गवर्नेंस में आधुनिक सोच के साथ, युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे ड्रोन सेक्टर में युवा नई-नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं. कहीं ड्रोन से खेतों में काम लिया जा रहा है तो कोई दवाइयां पहुंचा रहा है. ड्रोन देश की रक्षा-सुरक्षा में मदद कर रहा है और आज कहीं कोई युवा कह रहा है कि फर्स्ट इन माइ ब्लडलाइन टू मेक ए ड्रोन.
भारत के स्टार्टअप क्रांति को आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है. इसी संस्था से कितने ही संस्थापक निकले हैं. अगर एक संस्था से इतना कुछ हो सकता है, तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है.
“कई स्टूडेंट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं. मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं. हालांकि, अगर उनमें कुछ और लड़कियां होतीं तो और भी अच्छा होता. सॉरी. सिर्फ एक या दो क्यों? और भी होनी चाहिए थीं.” “जब-जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा, तो यह कैंपस लाइफ आपको याद आएगी. आप अपनी हर सफलता में यहां के प्रोफेसर्स, माहौल आदि को याद करेंगे. इसलिए यहां से हर चीज को एसेट के तौर पर साथ लेकर निकलना और भूल मत जाना. मेरा आग्रह होगा कि जाते-जाते यहां के हर सदस्य से मिलकर जाएं और कोशिश करिएगा कि यह रिश्ता हमेशा ताजा बना रहे. जो सीखेगा, वह जीतेगा. जो नई चुनौतियों का नए समाधान खोजने का साहस रखेगा, उसके लिए चैलेंज चांस बन जाएंगे.
“कैंपस का जीवन और उसके बाहर का जीवन अलग होता है. आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है. … लेकिन जिंदगी अलग तरीके से चलती है. वहां न कोई तय कोर्स होता है और न असाइनमेंट होता है.”
इसलिए जीवन में उत्सुकता बनाए रखिए और सीखने की ललक बनाए रखिए. चेतना बनाए रखिए. जो बातें बिना सोचे-समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, उन्हें परखिए और उन पर सवाल उठाइए. उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए. यही सोच आपकी अलग पहचान बनाता है.
“मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा.” हर छात्र के मन में आने वाले कल की अलग-अलग तस्वीर होती है. किसी को अपनी पहली नौकरी और सैलरी का इंतजार होगा, तो कोई स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा होगा. वहीं कुछ छात्र आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का लक्ष्य बना रहे होंगे. हर छात्र का सपना और लक्ष्य अलग है, लेकिन सभी के मन में आज एक जैसा उत्साह है.