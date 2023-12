कांग्रेस है तो Money Heist की जरूरत नहीं...धीरज साहू के बहाने PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Dhiraj Sahu IT Raid: नेताओं से लेकर आम लोगों के बीच इन दिनों कांग्रेस के कैश किंग धीरज साहू (Dhiraj Sahu) की जमकर चर्चा हो रही है. छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद साहू के ठिकानों पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड (IT Raid) में 351 करोड़ रुपए कैश और करीब 3 किलो के सोने के गहने बरामद किए गए हैं. इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, BJP के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं. वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कांग्रेस पर तंज कसा है.

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर भाजपा द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “भारत में, ‘मनी हाइस्ट’ स्टोरी (Fiction) की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है, जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और काउंटिंग जारी हैं.”

In India, who needs ‘Money Heist’ fiction, when you have the Congress Party, whose heists are legendary for 70 years and counting! https://t.co/J70MCA5lcG

