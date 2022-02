पणजी: प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज बृहस्पतिवार को गोवा (Goa Assembly Elections 2022) में कांग्रेस (Congress) पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pt Jawaharlal Nehru) चाहते, तो गोवा को 1947 में जब भारत को आजादी मिली उसके कुछ घंटों के भीतर मुक्त किया जा सकता था, लेकिन राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त होने में 15 साल लग गए. राज्य में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पणजी के निकट मापुसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस गोवा को अपना दुश्मन मानती रही है और वही व्यवहार अब भी जारी है, जिसे पार्टी द्वारा राज्य पर लगातार थोपी गई राजनीतिक अस्थिरता के माध्यम से देखा जा सकता है.Also Read - Assembly Elections 2022: Facebook ने चुनाव ऑपरेशन सेंटर शुरू किया, हर पोस्ट पर रहेगी बारीक नजर

