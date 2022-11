चुनावी रैली में पीएम मोदी का हमला, कांग्रेस विकास की दुश्मन, हिमाचल प्रदेश को स्थिर सरकार की जरूरत

चंबी/सुजानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को चुनावी रैली में कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन वाली स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है. उन्होंने कांग्रेस को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जिम्मेदार ठहराया. कांगड़ा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर केंद्र की सत्ता में रहने के दौरान राज्य के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया.

राज्य के कांगड़ा जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीट हैं. कांगड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस यदि राज्य में सरकार बनाती है तो केवल विकास को बाधित ही करेगी.

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी है. कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती और न ही चाहती है, कांग्रेस के पास सिर्फ दो राज्य बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों से विकास की कोई खबर नहीं आती है.

पीएम मोदी ने कहा, भविष्य 5G का है. 5जी से बदलेगा हिमाचल का युवा और हिमाचली लोगों का जीवन. इससे दूरदराज के स्कूलों में शिक्षा भी शहरों की तरह हो जाएगी.