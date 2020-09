संसद से पारित होकर कानून बन चुके कृषि विधेयकों (Farms Bill 2020) को लेकर किसानों और विपक्षी पार्टियों का चौतरफा विरोध जारी है. सोमवार को देश की राजधानी के सबसे संवेदनशील इलाका माने जाने वाले इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर अपना विरोध जताया. इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को नाराजगी जताई. पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए. जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उसे आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं.’ Also Read - आज उत्तराखंड में छह बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

Today these people are misleading farmers over MSP. There will not only be MSP in the country but also the freedom for farmers to sell their produce anywhere. But some people are unable to tolerate this freedom. Their one more medium to earn black income is finished: PM Modi https://t.co/bGQXerSvBX

— ANI (@ANI) September 29, 2020