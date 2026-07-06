PM मोदी को धमकी देने वाला युवक पहचान में आया, अब ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर सामने आई एक धमकी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की है. ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) ने जांच के बाद उस युवक की पहचान कर ली है जिसने फेसबुक पर कथित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी की थी. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने संबंधित युवक को औपचारिक चेतावनी (Formal Warning) जारी की है.
ये मामला उस समय सामने आया जब मेलबर्न में आयोजित होने वाले भारतीय समुदाय के कार्यक्रम ‘Melbourne Meets Modi’ से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट के नीचे आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की गई. ये कार्यक्रम 9 जुलाई को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. इसके अलावा उनकी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रस्तावित है.
धमकी वाली टिप्पणी सामने आने के तुरंत बाद मामला ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के संज्ञान में लाया गया. जांच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्यों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल करते हुए संबंधित व्यक्ति तक पहुंच बनाई. पुलिस अधिकारियों ने युवक से बातचीत भी की और पूरे मामले का मूल्यांकन किया. हालांकि, एजेंसी ने कानूनी और गोपनीयता कारणों से उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है.
AFP ने अपने आधिकारिक बयान में साफ किया कि संघीय सांसदों, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और विदेशी गणमान्य अतिथियों के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी को बेहद गंभीरता से लिया जाता है. एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि फिलहाल समुदाय या कार्यक्रम के लिए कोई तात्कालिक सुरक्षा खतरा मौजूद नहीं है. इसी आधार पर युवक को औपचारिक चेतावनी देकर मामला निपटाया गया.
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई हैं. भारतीय समुदाय के इस बड़े कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी आवश्यक समन्वय बनाए हुए हैं ताकि कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके.
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