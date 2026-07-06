आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर पीएम मोदी- यहां किन-किन मुद्दों पर फोकस!

भारत चीन से मुकाबला करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को खूब तवज्जो दे रहा है. इस उद्देश्य से पीएम मोदी आज तीन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं. यहां कई खास मुद्दों पर होगा उनका फोकस...

Written by: Arun Kumar
Updated: July 6, 2026, 1:03 PM IST
PM Modi on Visit to indonesia australia and new zealand
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना @X.com
  • तीन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी
  • इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिताएंगे दो-दो दिन
  • भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) के तहत बहुत खास है यह दौरान
  • इंडोनेशिया के साथ 2500 करोड़ की ब्रह्मोस डील पर भी होगी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं. तीनों ही देशों के सर्वोच्च नेताओं ने पीएम मोदी को इस यात्रा का निमंत्रण दिया था. इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा, जहां पीएम का 6 से 8 जुलाई तक कार्यक्रम तय है. इसके बाद वह बुधवार (8 जुलाई) को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, यहां 10 जुलाई तक रुकने के बाद वह पड़ोसी देश न्यूजीलैंड (10-11 जुलाई) का रुख करेंगे. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इन सभी तीनों देशों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के साथ-साथ स्वतंत्र, समावेशी और खुले हिंद-प्रशांत (Free and Open Indo-Pacific) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाएगी.

क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी?

प्रधानमंत्री की यह यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है. यह यात्रा भारत के महासागर (MAHASAGAR) विजन को भी आगे बढ़ाएगी. भारत ने साल 2014 में मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह एक्स ईस्ट पॉलिसी (AEP) की शुरुआत की थी. इस नीति के तहत भारत का लक्ष्य है कि वह दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में फैले देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करे. भारत की यह पॉलिसी 1991 में शुरू हुई लुक-ईस्ट पॉलिसी का ही अपग्रेड रूप है. चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के उद्देश्य से भी भारत इस पॉलिसी पर ज्यादा जोर देने के हक में है. इससे भारत अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को साधने की ओर काम कर रहा है.

और पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को मिली धमकी, जांच में जुटीं एजेंसियां

PM मोदी की चौथी इंडोनेशिया यात्रा

बता दें प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की यह चौथी यात्रा है. इससे पहले मई 2018 में भारत-इंडोनेशिया संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर पर ले जाने के बाद, यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे. दोनों नेता भारत-इंडोनेशिया की साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे.

इंडोनेशिया के साथ कई बड़े सौदों पर डील

इस मौके पर राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पीएम मोदी के साथ करीब 2500 करोड़ रुपयों की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर साइन कर सकते हैं. बीते कुछ समय से भारत और इंडोनेशिया रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश,  डिजिटल सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देते दिखेंगे. इसके अलावा यूपीआई पेमेंट और QR (इंडोनेशिया के क्यूरिस) के बीच डिजिटल भुगतान के समझौते संभव हैं.

प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित

इस दौरान जकार्ता में, प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे. भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और मधुर जन-केंद्रित (people-to-people) संबंध हैं. इन विशेष संबंधों के अनुरूप, प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के एक प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, योग्यकॉर्टा (Yogyakarta) में प्रम्बानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे. यह इंडोनेशिया का सबस बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है.

8 से 10 जुलाई ऑस्ट्रेलिया दौरा

इंडोनेशिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एमपी के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री 8-10 जुलाई, 2026 तक मेलबर्न की यात्रा करेंगे. मेलबर्न में, प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे. वह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन एसी से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे.

यहां बिजनेस क्लास के साथ होगी बातचीत

अपनी इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे, जहां वह दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक मजबूत स्तंभ हैं.

न्यूजीलैंड इस यात्रा का अंतिम पड़ाव

ऑस्ट्रेलिया के बाद, पीएम यात्रा के अंतिम पड़ाव न्यूजीलैंड का रुख करेंगे. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री 10-11 जुलाई, 2026 तक राजकीय यात्रा पर ऑकलैंड जाएंगे. पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली राजकीय यात्रा होगी.

व्यापार, बिजनेस और सुरक्षा समेत कई पहलुओं पर चर्चा

ऑकलैंड में, प्रधानमंत्री अपने समकक्ष पीएम लक्सन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. इसमें पिछले 2 वर्षों में विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य और रक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है. ऑकलैंड में रहने के दौरान, प्रधानमंत्री प्रमुख व्यावसायिक और खेल जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद मजबूत जन-केंद्रित संबंधों को दर्शाते हुए, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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