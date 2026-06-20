'बंगाल में चलाया गया मजहबी एजेंडा...' हुगली की रैली में गरजे PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

हुगली रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी पर निशाना साधा. किसानों के लिए बड़ी घोषणा की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. जानिए उनके भाषण की 10 अहम बातें.

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बंगाल में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित (Image: ANI)

PM मोदी वे हुगली रैली में विपक्ष पर जमकर हमला बोला

डॉ. मुखर्जी की भूमिका को याद किया

किसानों को योजनाओं का बड़ा लाभ मिला

विकास और कानून व्यवस्था पर जोर दिया

पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बंगाल का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन कई दशकों तक गलत नीतियों की वजह से राज्य अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया. पीएम मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और बंगाल की पहचान को बचाने में अहम भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की आवाज को दबाने की कोशिश हुई और लोगों के हितों से ज्यादा राजनीति को महत्व दिया गया. उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में विकास और बेहतर व्यवस्था के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

विकास परियोजनाओं की दी सौगात

अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम Bengal को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की. इस किस्त के तहत देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में पैसा भेजा गया. प्रधानमंत्री ने बताया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा कई रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया. इनमें हावड़ा की संकरैल-संतरागाछी लिंक लाइन, नया रेलवे अस्पताल और रोड ओवर ब्रिज जैसी योजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं से लोगों की यात्रा आसान होने और रोजगार के नए मौके बनने की उम्मीद है.

#WATCH | Hooghly, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, “In the era of slavery, our Bengal gave so many sacrifices, bore so many renunciations. In 1946, the violence that occurred in Kolkata, how many innocent Bengalis fell victim to it. Bengal endured bloodshed, lost… pic.twitter.com/rfeIz94olW — ANI (@ANI) June 20, 2026

योग दिवस और नौसेना कार्यक्रम में भी होंगे शामिल

बंगाल दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पहली बार पश्चिम बंगाल को देश के मुख्य योग दिवस आयोजन की मेजबानी मिली है. रेड रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर नौसेना के तीन नए जहाजों को भी सेवा में शामिल करेंगे. ये जहाज भारत में ही तैयार किए गए हैं. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं में देश के 200 से ज्यादा MSME जुड़े रहे, जिससे घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है.

बंगाल की राजनीति और विकास पर दिया संदेश

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य के पास प्रतिभा, संसाधन और अवसरों की कोई कमी नहीं है. जरूरत सिर्फ सही दिशा में काम करने की है. उन्होंने लोगों से विकास को प्राथमिकता देने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल तेजी से आगे बढ़ सकता है.

पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

1. बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश का जिक्र किया.

2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका को याद किया.

3. कांग्रेस पर इतिहास में गलत फैसले लेने का आरोप लगाया.

4. लेफ्ट और टीएमसी सरकारों पर भी निशाना साधा.

5. अवैध घुसपैठ को राज्य की बड़ी समस्या बताया.

6. कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात कही.

7. बंगाल को विकास की नई रफ्तार देने का दावा किया.

8. किसानों के लिए PM-KISAN की नई किस्त जारी की.

9. रेलवे, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की.

10. बंगाल को देश के विकास का बड़ा केंद्र बनाने की बात कही.