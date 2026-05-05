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कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए? जानें 1.52 लाख करोड़ के पैकेज में किसे क्या मिला

मोदी सरकार ने ₹1.52 लाख करोड़ के बड़े फैसले लिए हैं. जानिए गन्ना किसानों को राहत, कॉटन रिवोल्यूशन, जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ और कौन से फैसले लिए.

इस पैकेज का फोकस - कृषि, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देना है. (Photo from PIB)

आज (5 मई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के बड़े फैसले लिए गए. इस पैकेज का फोकस साफ है – कृषि, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया (Make in India) को नई रफ्तार देना. सरकार का मकसद है कि गांव से लेकर शहर तक विकास का असर दिखे और भारत वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूत बने. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से फैसले लिए गए.

आज (5 मई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के बड़े फैसले लिए गए. इस पैकेज का फोकस साफ है – कृषि, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया (Make in India) को नई रफ्तार देना. सरकार का मकसद है कि गांव से लेकर शहर तक विकास का असर दिखे और भारत वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूत बने. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से फैसले लिए गए.

किसानों के लिए राहत: गन्ना और कपास पर फोकस

सरकार ने कृषि सेक्टर को मजबूत करने के लिए गन्ना किसानों के लिए ₹1 लाख करोड़ का ऐलान किया. इसके साथ ही कॉटन रिवोल्यूशन की शुरुआत की जा रही है, जिसका मकसद कपास की पैदावार और क्वालिटी को बेहतर बनाना है. आसान भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि भारत न सिर्फ ज्यादा उत्पादन करे, बल्कि बेहतर क्वालिटी के साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करे.

सेमीकंडक्टर यूनिट के साथ टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम

टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर (Atmanirbhar Bharat) बनाने के लिए यूपी के जेवर में नई सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई है. बता दें आज सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान हैं – मोबाइल से लेकर कार तक ये यूज होता. इस फैसले से भारत का आयात कम होगा और देश में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. इससे रोजगार के नए मौके भी बनेंगे और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकेगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे शहरों में ट्रांसपोर्ट और आसान होगा. इसके अलावा, 1720 मेगावाट और 1200 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिली है. ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा देंगे. साथ ही, एफडीआई नीति में बदलाव करके निवेश को आसान बनाने की कोशिश की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी

इसके अलावा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है – 1956 में यह संख्या 10 थी. जिसे बाद में 1960, 1986, 2009 और 2019 में बढ़ाया गया. 2019 में आखिरी बार जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) की गई थी, अब नए प्रस्ताव के पास होने के बाद कुल संख्या 38 हो जाएगी.

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भविष्य के लिए क्या तैयारी?

इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करने के लिए एफएम रेडियो फेज-III की नीलामी को मंजूरी दी गई है, जिससे प्राइवेट रेडियो चैनलों का विस्तार होगा. इसके अलावा, सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर है. ये फैसले दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक सेक्टर पर नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.