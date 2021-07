PM Modi Cabinet: पीएम मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में पिछले दिनों हुई बड़ी फेरबदल और विस्तार के बाद अब कैबिनेट कमेटियों में भी अहम बदलाव किया गया है. केंद्रीय कमेटियों में भी पीएम मोदी ने युवा नेताओं को प्राथमिकता दी है, जिसमें स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया,ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह समेत अन्य कई मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट कमेटी में जगह दी गई है. भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें अहम समितियों में शामिल किया गया है.Also Read - कौन हैं मनसुख मंडाविया जिन्हें बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, अपनी पदयात्राओं के लिए हैं मशहूर

इन मंत्रियों को मिली केंद्रीय कमेटी में जगह

पॉलिटिकल अफेयर्स (Political Affairs) से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह शामिल किए गए हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है. इसी तरह से रोजगार और स्किल से जुड़ी कमेटी में धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, हरदीप पुरी, आरसीपी सिंह की एंट्री हुई है. बता दें कि इस कमेटी की कमान सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है.

इसी तरह संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, विरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर को जगह मिली है, इस कमेटी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे.

