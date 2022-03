रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा मिशन को तेज करने की कवायदों में जुटी हुई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना को भी इस मिशन में जुड़ने के आदेश दिए हैं. वायुसेना के जहाजों के जुड़ने के बाद भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों में तेजी आएगी. साथ ही वहां परेशान हो रहे भारतीयों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा सकेगी.Also Read - रूस और यूक्रेन के बीच वोलोदिमिर जेलेंस्की का बड़ा फैसला, EU सदस्यता आवेदन पर किए साइन

In order to scale up the ongoing evacuation efforts from Ukraine under Operation Ganga, PM Narendra Modi has called for the Indian Air Force to join the evacuation efforts: Sources

