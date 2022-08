Raksha Bandhan 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर अपनी खास बहनों के साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाया. छोटी-छोटी उन खास लड़कियों ने रक्षा बंधन के अवसर पर राखी बांधी जो पीएम मोदी के लिए खास थीं. पीएम मोदी के लिए यह एक विशेष रक्षा बंधन था क्योंकि ये लड़कियां प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाईकर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर जैसे कर्मचारियों की बेटियां थीं.Also Read - Raksha Bandhan 2022 : इस राखी पर बहनों को दें ये वित्तीय उपहार, भविष्य को करें सुरक्षित

पीएमओ ने इस मौके पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम मोदी इन छोटी-छोटी बच्चियों के साथ त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं. वे एक-एक करके राखी बांधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास आती हैं और पीएम खुश होकर उनसे बातचीत करते दिखते हैं. इससे पहले आज पीएम मोदी ने इस मौके पर देश की जनता को बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "रक्षा बंधन के खास मौके पर सभी को बधाई."

A very special Raksha Bandhan with these youngsters… pic.twitter.com/mcEbq9lmpx

— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2022