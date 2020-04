नई दिल्ली: कोरोनावायरस से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है. लोग ये जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं. Also Read - Covid-19: सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, एमएसएमई के लिए मांगा राहत पैकेज

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं. फिलहाल यह बैठक चल रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक हो रही है.

PMO ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर बताया था कि आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे.

At 10 AM, Shri @narendramodi will be interacting with state Chief Ministers via video conferencing. They will be discussing aspects relating to the COVID-19 situation.

