Karnataka Election 2023: PM मोदी ने बेंगलुरु में 8 किमी लंबा रोड शो किया, उमड़ी भीड़ ने बरसाए फूल

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव (Karnataka Election 2023) से पहले रविवार सुबह बेंगलुरु में (Bengaluru) 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया. थिप्पसंद्र में केंपेगौड़ा की प्रतिमा से ट्रिनिटी सर्कल तक यह रोड शो निकाला गया. रोड शो की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने केंपेगौड़ा (बेंगलुरु के संस्थापक) की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

यह रोड शो पांच विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकला. रोड शो के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वाहन में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पी सी मोहन भी सवार हैं. पूरे मार्ग पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिनमें रोड शो को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाने के लिए सड़कों पर अवरोधक लगाए जाना शामिल है.