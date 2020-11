नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किया. Also Read - शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे सादिक का निधन, बेटे ने दी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं जाने-माने शिया धर्मगुरु सादिक का मंगलवार देर रात लखनऊ में निधन हो गया. वह 83 वर्ष के थे. बता दें कि मौलाना कल्बे सादिक दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए जाने जाते थे.

मोदी ने ट्वीट कर कहा, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मौलाना कल्बे सादिक के निधन से अत्यंत दुख हुआ. उन्होंने सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया. उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं."

Prime Minister Narendra Modi condoles the passing away of Maulana Kalbe Sadiq, vice-chairman of All India Muslim Personal Law Board. https://t.co/fK7i0tbDL8 pic.twitter.com/3ZktX1KvXl

