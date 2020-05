नई दिल्‍ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हेलिकॉप्‍टर से चक्रवाती तूफान Amphan से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा लिया. वीडियो में एक ही हेलिकॉप्‍टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी चेहरे पर मास्‍क पहने हुए नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी और मुख्‍यमंत्री ममता दोनों मोबाइल लिए हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - PM मोदी पहुंचे कोलकाता, तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा, ममता बनर्जी और गवर्नर ने रिसीव किया

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी चक्रवात तूफान 'अम्फान' से बुरी तरह प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल में हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 10 बजकर 50 मिनट पहुंचे, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया.

एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद संक्षिप्‍त मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने एक हेलि‍कॉप्टर में सवार होकर हवाई सर्वेक्षण किया.' दोनों नेता चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक में भी भाग लेंगे.

#WATCH: PM Narendra Modi conducts aerial survey of areas affected by #CycloneAmphan in West Bengal. CM Mamata Banerjee is also accompanying. pic.twitter.com/Da7NebJhws

